بايدن يدعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وينتقد العنف الطائفى بدولة الاحتلال

أعلن ‏البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس التزامه بالشراكة الأمريكية الفلسطينية.

وأوضح ‏البيت الأبيض في بيان مساء اليوم أن بايدن أكد لعباس دعمه لحل الدولتين كأفضل حل دائم للصراع، مشيرا إلى أن بايدن وعباس أكدا رغبتهما في جعل القدس مكانًا للتعايش السلمي.

وأوضح ‏البيت الأبيض أن بايدن أكد لعباس دعمه لحياة الفلسطينيين في أمن وحرية وكرامة.

وأضاف‏ البيت الأبيض: "الرئيس الأمريكي أكد لنظيره الفلسطيني ضرورة وقف حركة حماس إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي أكد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي دعمه لتل أبيب في الدفاع عن نفسها إزاء القصف الصاروخي من غزة.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي دعمه لحل الدولتين، معربًا عن مخاوفه بشأن سقوط ضحايا مدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف ‏البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو قلقه من العنف الطائفي داخل إسرائيل كما أكد لنتنياهو ضرورة اتخاذ خطوات تسمح للفلسطينيين بالعيش بأمن وكرامة.



قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات في حي الشيخ جراح

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منازل المقدسيين بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المتضامنين مع أهالي الحي.

وفي السياق، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المدخل الشمالي لبلدة الرام الواقعة شمال القدس، وفي بلدتي عناتا وأبوديس شرق القدس، وأصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي.

وفي الضفة الغربية، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة انطلقت من قرية "العقبة" نحو حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، نصرة للقدس وقطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي.

وفي قلقيلية، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مساء اليوم السبت، بالقرب من المعبر الشمالي بمدينة قلقيلية.

وقد أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة مساء اليوم السبت والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي.

فيما ذكر الهلال الأحمر أن طواقمه في الميدان تعاملت مع 13 إصابة بالمطاط وواحدة بقنبلة، إضافة إلى الإصابات الأخرى التي نقلتها طواقم الإسعاف الخاصة المتواجدة في المكان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المواطن الذي أصيب بالرصاص الحي في رأسه وصل بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي، وكان قلبه متوقفًا عن النبض، والطواقم الطبية أنعشت قلبه، ولا يزال بحالة بالغة الخطورة.. كما وصلت إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الخاصرة وأدخل لغرف العمليات.

