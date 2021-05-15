براتب 3000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالقليوبية

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بأحد الماركات الكبرى بالقليوبية براتب يصل إلى 3000 جنيه، وتتضمن الوظائف المتاحة بالماركت مسؤولين كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.

كما يحتاج الماركت أفراد أمن، ومنسقين ممرات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وذلك براتب 2500 جنيه، كما تطلب الأسواق جزارين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 40 سنة، وذلك باتب 3000 جنيه، وتتميز الوظائف المتاحة بتوافر حوافز.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01006300944، والتواصل مع المدير المسئول إسلام محمد، أو التوجه لمقر الماركت في العبور، إسكان الشباب، القليوبية.



يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

يتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.