الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواطنون يتنزهون بأحد مولات وسط القاهرة في ثالث أيام العيد (صور)

مول طلعت حرب
مول طلعت حرب

شهد مول طلعت حرب بوسط البلد زحامًا شديدًا من قبل المحتفلين بعيد الفطر حيث تجمع الأهالي لأخذ الصور التذكارية والتنزه بين أدوار المول وشراء الحلوى وتناول الوجبات السريعة ضمن الاحتفالات باليوم الثالث من العيد في ظل إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة.

وقام الأطفال باللعب وسط أجواء الفرح والسعادة، خاصة بعد حرمانهم من الاحتفال بالعيد العام الماضي بسبب اجتياح فيروس كورونا لمصر وللعالم.

وحرص أمن المول على عدم التجمع داخل المول وقاموا بتنبيه المواطنين على ارتداء الكمامه وترك مسافات آمنة بينهم تجنبًا لحدوث أي إصابة بعدوى كورونا بين المحتفلين، وقامت "الدستور" برصد عدد من  المتنزهين وآرائهم حول الإجراءات الاحترازية داخل مول طلعت مصطفى.

وقال علي حامد، أحد المحتفلين إنه عند الدخول قام فرد الأمن بالتنبيه لارتداء الكمامة وعدم الوقوف كثيرًا داخل المول لعدم حدوث تزاحم بين المحتفلين كما أنه شاهد أحد رجال أمن المول وهو يقوم بتعقيم طوابق المول بالمواد المطهرة.

في سياق متصل، قالت نجلاء حسن، أحد المحتفلين إنها هربت من زحام الشوارع و الميادين وقررت الذهاب الي مول طلعت حرب والاستمتاع بأجواء العيد، حيث إنها شاهدت الإجراءات الاحترازية تطبق داخل المول من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات بين المواطنين.

مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب
مول طلعت حرب وسط البلد عيد الفطر المبارك الأهالي و المحتفلين الصور التذكارية

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