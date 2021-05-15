متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الشعور بالعدالة يحقق الاستقرار المجتمعي الحقيقي

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الدولة صارت تهتم بحقوق المواطن، وهذا يجعلنا لا ننظر للأمر من زاوية "حقوق المسيحيين" ولكن من الأفضل أن نحصل عليها في الإطار الوطني العام، مشيرا إلى أنه إذا شعر الجميع بالعدالة نصل إلى الاستقرار المجتمعي الحقيقي.

وقال المتحدث باسم الأرثوذكسية في تصريح لـ"الدستور": "لا يمكن أن نقول "لا يوجد مطالب" فالطبع لنا مطالب، لكننا إذ نرى أن المسؤول يسعى بجدية لتلبية مطالب الشعب، فعلينا أن نضع يدنا بيده، وندعمه حتى يحصل جميع أطياف الشعب على احتياجاتهم".