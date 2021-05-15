الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الشعور بالعدالة يحقق الاستقرار المجتمعي الحقيقي

متحدث الكنيسة والزميل
متحدث الكنيسة والزميل جرجس صفوت

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الدولة صارت تهتم بحقوق المواطن، وهذا يجعلنا لا ننظر للأمر من زاوية "حقوق المسيحيين" ولكن من الأفضل أن نحصل عليها في الإطار الوطني العام، مشيرا إلى أنه إذا شعر الجميع بالعدالة نصل إلى الاستقرار المجتمعي الحقيقي.

وقال المتحدث باسم الأرثوذكسية في تصريح لـ"الدستور": "لا يمكن أن نقول "لا يوجد مطالب" فالطبع لنا مطالب، لكننا إذ نرى أن المسؤول يسعى بجدية لتلبية مطالب الشعب، فعلينا أن نضع يدنا بيده، وندعمه حتى يحصل جميع أطياف الشعب على احتياجاتهم".

 

المتحدث الإعلامي للكنيسة المتحدث الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القمص موسى ابراهيم القمص موسى متحدث الكنيسة

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