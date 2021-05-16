الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى

الثقافة

ماجدة ثروت تكشف تفاصيل كتابها الجديد «نقطة من أول الصبر»

الكاتبة ماجدة ثروت
الكاتبة ماجدة ثروت

وقعت الكاتبة القاصة  ماجدة ثروت عقد كتابها، والذي يأتي بعنوان " نقطة من أول الصبر"، ويصدر عن دار إبهار لللنشر والتوزيع،  وهو الكتاب  الثاني لها بعد مجموعتها  القصصية الأولي " قلوب لا تهوي الألم".

تقول الكاتبة ماجدة ثروت لـ"الدستور"، إن كتاب "نقطة من أول الصبر" يتحدث عن التعافي من العلاقات المؤذية، وخاصة تلك العلاقة التي تمت مع  شخصيات نرجسية، سواء علاقات عمل مع رؤساء نرجسين  أوعلاقات عاطفية مع شريك نرجسي، وكذلك علاقتنا بالأهل في محاولة الكشف عن النقاط الأولى التي  يمكن الإشارة فيها إلى أنها بداية مبكرة لمرحلة الآذى، إلى جانب ذلك يتناول الكتاب  تفسير وتحليل الخوف من مواجهة الرفض المجتمعي ، والحديث عن دور ذكريات الطفولة، وأخيرًا خطوات أثر التعافي.

ويضم الكتاب ما يقرب من 22 موضوعًا، منهم "مواطن الخوف، ذاكرة الآلم، الخوف من الرفض المجتمعي، على أعتباب النرجسية، منبع النرجسية وآبار الأذى، وهم العظمة، النرجسي كرئيس عمل، هكذا علمتني الحياة".

وتقول ماجدة ثروت عبر مقدمتها للكتاب: "تدفعنا التجارب القاسية إلى اختيار الوحدة حلًا أمثل لنجد أنفسنا ننسحب بالتدريج عن ذواتنا، نميل للعزلة حينًا، ونرفض تقبل الواقع أحيانًا، ونبني لأنفسنا قصورًا من الوهم، نجهل ذواتنا، نتنكر منها، نبني حصونًا هشة حولنا، نقترب من الحافة ونسقط في الهاوية سنوات وسنوات ولا نحصد في النهاية سوي الندم، نتفاجئ أننا لم نكن يومًا هذا الشخص الذي يسكننا".

وتابعت: "نحن لسنا هؤلاء الجبابرة، ولا أولئك المتغطرسون، لم نكن يومًا بهذا الضغف، نتساءل أين ذهبت براءتنا في أي درب وعلى أي طريق تُركنا، نجد الرجوع شيئًا مستحيلًا، ننكفئ عىي ذاتنا الجديدة لا نستطيع المواجهة ولا نقدر على الاعتراف بأننا كنا حمقى حين فتحنا الباب لأولئك الأوغاد بالتسلل إلينا، هذا الكتاب هو خلاصة ما علمتني الحياه وما آلت إليه أيامنا، ما أدركناه مؤخرًا، وما كان ينبغي علينا إداركه من البداية، عن أنفسنا والوجه الآخر الخفي في داخلنا عن أسرارنا التي لا نبوح بها وعن دواخلنا المظلمه وسراديبنا المجهورة، عن أوجاعنا وتجاربنا الفاشلة والناجحة حد السواء، عن كيف نبدأ، وإلى أين نتجه، ومتي نفلت أيدينا؟".

ماجدة ثرث نقطة ومن أول الصبر قلوب لاتهوى الألم دار إبهار للنشر والتوزيع التعافي من العلاقات المؤذية

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