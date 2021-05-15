«المستثمرين» يشيد بدور «المركزي» في دعم القطاع الصناعي خلال الجائحة

أشاد على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بدور طارق عامر محافظ البنك المركزي في إصدار المبادرات الخاصة بدعم الصناعة المصرية خلال جائحة كورونا.

أضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن الجائحة لها آثار سلبية بالغة على الاقتصاد في معظم الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن مصر لم تتأثر بتلك الآثار بفضل وعي القيادة السياسية والشعب في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإطلاق المبادرات التحفيزية لأصحاب المصانع لتشغيل عجلة الإنتاج وعدم توقفها.

وتابع رئيس جمعية مستثمري أسيوط: أن مصر استطاعت التصدي والصمود أمام جائحة كورونا وتداعياتها بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ 2016 التي ساعدت على نمو الاقتصاد بشكل كبير.

وأشار حمزة إلى أن هناك نهضة حقيقية ملموسة على أرض الواقع متمثلة في المشروعات القومية الخاصة بجميع القطاعات سواء كانت زراعة، صناعية، صحة تشييد وبناء، مؤكدًا أن أبناءنا والأجيال القادمة هم من يستفيدون بتلك النهضة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن المشروعات القومية أدت إلى تشغيل عدد كبير من المصانع المغلقة والمتوقفة.