السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المستثمرين» يشيد بدور «المركزي» في دعم القطاع الصناعي خلال الجائحة

المهندس على حمزة
المهندس على حمزة

أشاد على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بدور طارق عامر محافظ البنك المركزي في إصدار المبادرات الخاصة بدعم الصناعة المصرية خلال جائحة كورونا.

أضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن الجائحة لها آثار سلبية بالغة على الاقتصاد في معظم الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن مصر لم تتأثر بتلك الآثار بفضل وعي القيادة السياسية والشعب في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإطلاق المبادرات التحفيزية لأصحاب المصانع لتشغيل عجلة الإنتاج وعدم توقفها.

وتابع رئيس جمعية مستثمري أسيوط: أن مصر استطاعت التصدي والصمود أمام جائحة كورونا وتداعياتها بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ 2016 التي ساعدت على نمو الاقتصاد بشكل كبير.

وأشار حمزة إلى أن هناك نهضة حقيقية ملموسة على أرض الواقع متمثلة في المشروعات القومية الخاصة بجميع القطاعات سواء كانت زراعة، صناعية، صحة تشييد وبناء، مؤكدًا أن أبناءنا والأجيال القادمة هم من يستفيدون بتلك النهضة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن المشروعات القومية أدت إلى تشغيل عدد كبير من المصانع المغلقة والمتوقفة.

علي حمزة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين البنك المركزي المشروعات القومية جائحة كورونا

الأكثر قراءة

الأطباء المتطوعون لعلاج مصابي غزة لـ«الدستور»: مصر أم الدنيا.. بالأفعال

مصدر أمني: تتر «الاختيار 2» يلخص عقيدة ضابط الشرطة المصري

د. محمد الباز يكتب: «فخ الفوضى».. كيف كشفت المخابرات العامة شبكة العنكبوت بهجمتها المرتدة؟

«قلق كورونا» ينتاب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية.. والتعليم: «متخافوش»

عهد جديد.. أهالى قرى «حياة كريمة»: السيسى أنقذ أطفالنا من الأمراض

مصر والسعودية ترفضان المُمارسات التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يمنح سكان برج الجلاء في غزة مهلة ساعة لإخلائه

إصابة 170 فلسطينيًا فى غزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تدمر برج الجلاء وسط غزة