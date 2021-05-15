السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية في ثالث أيام العيد

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية استمرار الحملات الدورية لمتابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات في ثالث أيام عيد الفطر المبارك؛ تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم السبت في مراكز السنطة، وزفتى وطنطا، والتي أسفرت عن غلق أحد الكافيهات لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق العام، وفض التجمعات بكورنيش زفتى وقناطر دهتورة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الغلق الكامل لجميع الحدائق العامة والمتنزهات ومنع الاحتفالات، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، كما وجه مديري المديريات الخدمية والهيئات وجميع الجهات المعنية باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في المقام الأول للحفاظ على صحتهم.

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