السبت 15 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

«غرق أثناء محاولته إنقاذ طفلته».. تشييع جنازة شاب في المنيا

جثة
جثة

شيع أهالى مركز ملوى جنوب المنيا جثة شاب لقى مصرعه غرقا أثناء إنقاذه طفلته بعدما سقطت في المجرى المائي لنهر النيل من أعلى كوبرى ملوي أثناء التنزه، وأقيمت صلاة التجنيز على جثة الشاب بالكنيسة وسط حالة من الحزن على الشاب وطفلته.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، انتشلت جثة نادي عماد وشهرته حماده القسيس، والذي غرق هو وابنته الطفلة جوليا منذ 7 أيام في المجرى المائي لنهر النيل بمركز ملوي، بعدما سقطت الطفلة من أعلي الكوبري فقفز خلفها في محاولة لإنقاذها رغم أنه لا يجيد السباحة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بمرسي بني حسن الشروق بأبوقرقاص من العثور على جثة نادي عماد، وتم التحفظ عليها في مستشفى أبوقرقاص العام، لحين الانتهاء من إجراءات تسليمها لأهليته.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق كل من نادي عماد، 35 عاما، وطفلته جوليا 3 سنوات، داخل المجري المائي لنهر النيل.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لتباشر البحث عن جثة الشاب وابنته، بعد أن جرفهما التيار، بعد الغرق، وتجري إدارة البحث الجنائي باشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي من جهودها للتحري وجمع المعلومات حول ظروف وملابسات الواقعة.

المنيا جنازة غرق ابنته تشييع

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