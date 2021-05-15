سفير مصر في بلجراد يبحث التعاون بمجالات الاقتصاد والاتصالات في صربيا

التقى سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي، اليوم، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، "تاتيانا ماتيتش"، ووزيرة الاقتصاد "أنجيلكا أتانسكوفيتش"، في لقائين مستقلين لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وأوضح "الجويلى" أن اللقاء مع وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات تناول جهود تعزيز دور مجلس الأعمال المصري- الصربي المشترك في تنمية العلاقات بين البلدين، والترتيب لعقد اجتماع مرئي بين الجانبين بهدف الاتفاق على برنامج عمل للمجلس يتم اعتماده خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده على هامش الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين المقرر عقدها في القاهرة، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية.

كما بحثا الجانبان مقترحات تسهيل منظومة التجارة الثنائية، والتوجه لإنشاء مجموعة عمل تنبثق عن اللجنة المشتركة تختص بالموضوعات التجارية. وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تعزيز السياحة الوافدة من صربيا إلى مصر، والتي شهدت تزايداً خلال السنوات الماضية، بل وتوافد مطرد حتى في مرحلة جائحة كورونا المستجدة، وذلك من خلال التنسيق المتبادل حول الإجراءات الاحترازية المطبقة.

وأشار كذلك سفير مصر في بلجراد إلى أن الاجتماع مع وزيرة الاقتصاد عكس حرص الجانبين على زيادة حجم الاستثمارات بينهما، وعرض الجانبان التطورات في قطاع الاستثمار في الجانبين من خلال تبادل البيانات بشأن الاستثمارات المصرية في صربيا والصربية في مصر.

كما تناول اللقاء جهود البلدين في إعادة هيكلة الشركات والفرص المتاحة للقطاع الخاصة. ونوه "الجويلي" إلى أن اللقاء تناول الأولوية التي تحظى بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض بشأنها حاليا بين الجهات المعنية في البلدين.

مباحثات بين مصر فنلندا وإستونيا لدعم قطاع الاتصالات

وكان السفير هيثم صلاح، سفير مصر لدى كل من فنلندا وإستونيا التقى خلال زيارته لإستونيا يومي 10 و 11 مايو الجاري، بوزير الاتصالات الأستوني، وذلك للتشاور وبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات المتعددة وعلى رأسها التحول الرقمي، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

هذا، وقد أشار السفير هيثم صلاح إلى تبني مصر استراتيجية وطنية جديدة للتحول الرقمي تسعى الدولة إلى تنفيذها من خلال مشروعاتها لبناء المدن الذكية، وتقديم خدمات البنية التحتية في تلك المدن بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الرابع والخامس، منوهاً في هذا الصدد إلى الخبرات التي تتمتع بها إستونيا في تلك المجالات، كما استعرض كذلك المعلومات الخاصة بمبادرة بُناة مصر الرقمية، معرباً عن تطلع وزارة الاتصالات للتعاون مع جامعة "تارتو" الاستونية في هذا الصدد.

أعرب وزير الاتصالات الإستوني عن امتنانه بوجود فرص كبيرة للتعاون فيما بين مصر وبلاده في إطار شراكة إستراتيجية في مجال الاتصالات، مشيراً إلى ترحيبه وتطلعه لاستقبال نظيره المصري في زيارة رسمية قريباً للعاصمة "تالين" وذلك للتشاور بشكل تفصيلي حول سبل الاستفادة من الخبرات الاستونية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.