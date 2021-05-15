«الصحة»: دعم فنى ومادى لمستشفيات علاج مصابى غزة

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أن المستشفيات التى تم تخصيصها لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلى خضعت لتطوير كبير منذ مدة قصيرة، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات فى إطار خطة الوزارة لتطوير المستشفيات، التى تستقبل مصابى فيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ«الدستور»، إنه تم تخصيص ٣ مستشفيات هى العريش وبئر العبد والإسماعيلية؛ لتقديم العلاج لمصابى قطاع غزة، جراء الاعتداء الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ستتابع حالة هؤلاء المصابين والخدمات المقدمة لهم بنفسها، بناء على توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وقال الدكتور عبدالعاطى سليمان، نقيب أطباء محافظة شمال سيناء، إن الأطباء العاملين بالمحافظة بواسل يقفون فى مواجهة الإرهاب و«الآن حان الوقت للوقوف بجوار المصابين الفلسطينيين، الذين وقع الاعتداء الإسرائيلى عليهم بروح حماسية لا توصف».

وأضاف أن المحافظة استقبلت ٣١ طبيبًا من كل محافظات مصر، وتم توزيعهم على المستشفيات التى تستقبل المصابين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تقدم كل أوجه الدعم الفنى والمادى، من خلال توفير المستلزمات الطبية وتجهيزات غرف العمليات.

وذكر أن هناك تنسيقًا كاملًا بين كل الفرق الطبية، مثل هيئة الإسعاف ومديرى المستشفيات ووكيل وزارة الصحة والوزارة فى القاهرة ونقابة الأطباء، لافتًا إلى أنه يجرى إدخال الحالات المصابة عن طريق سيارات إسعاف عبر معبر رفح البرى الذى تم فتحه.

وكشف عن أن هناك بعض الحالات تم نقلها إلى مستشفيات القاهرة، مثل مستشفى معهد ناصر لتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية العاجلة الحرجة، منوهًا بأن نقابة الأطباء بالقاهرة فتحت باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينيين، وإطلاق قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة «مصر العطاء» بالنقابة.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بعدد من مستشفياتها، ضمن خطة الدولة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، حال الاحتياج إلى دخولهم الأراضى المصرية للعلاج، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وشملت هذه المنشآت: «المجمع الطبى بالإسماعيلية، ومستشفى أبوخليفة، ومستشفى ٣٠ يونيو»، فيما تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض بهذه المنشآت الطبية، استعدادًا لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج.