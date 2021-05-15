إصابة 170 فلسطينيًا فى غزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

أفادت قناة العربية، مساء السبت، بإصابة أكثر من 170 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس.

فيما وقعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند مداخل بيت لحم بالضفة الغربية، في ظل استمرار هجمات العدوان الإسرائيلي.

ودعا مستوطنون إسرائيليون، لتكثيف الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وكان أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور المستمر، حيث تم التباحث حول التطورات الأخيرة فى مدينة القدس بفلسطين، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية ومجمل ملفات العلاقات الثنائية.

وأطلع الوزير شكرى نظيره السعودى على الاتصالات التى تُجريها مصر فى هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمّل إسرائيل مسئوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولى، وتوفير الحماية اللازمة للأشقاء من المدنيين الفلسطينيين، كما أكد الوزيران رفضهما كافة المُمارسات غير القانونية التى تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة.