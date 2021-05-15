السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تطوير محتوى الفضائية قريبًا

رئيس شركة استادات ينفى وقف أحد عن العمل بقناة الأهلى

قناة الأهلي
قناة الأهلي

أعلن سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات السبت، تطوير محتوى قناة الأهلي، على أن يتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق بما يناسب تطلعات وطموحات جماهير النادي الأهلي. 

وأكد الوزيري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن أي تغيير في الهيكل الإداري سواء تم أو سيتم مستقبلًا، سيعلن عنه عن طريق القنوات الرسمية وأنه لا يوجد أي فرد موقوف عن عمله بالقناة: "أحب أشكر إخواني وأخواتي العاملين في قناة الأهلي على المجهود الرائع الذي قدموه الفترة اللي فاتت، وحابب أطمئن جماهير النادي الأهلي المهتمين بالقناة أن الفترة القادمة هيكون فيه تطوير ملحوظ في المحتوى وهيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، وإن شاء الله يرضي تطلعاتهم وطموحاتهم".

 

وختم قائلًا: "أتمني كل التوفيق للكابتن إسلام الشاطر في إدارة شركة لايف المسئولة عن إدارة قناة الأهلي في تحقيق الاستراتيجية الجديدة للقناة وله كل الدعم من قبل مجلس إدارة شركة استادات المالكة لشركة لايف".

أضاف الوزيري عبر صفحته: "طبعًا بأشكر مجلس الأمناء والقائمين على القناة على كل الدعم اللي بيقدموه لتطوير وتحديث المحتوى، وأؤكد أن التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بيتم على أعلى مستوى وبشكل احترافي".

 

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الاهلى قناة الأهلى سيف الوزيري تطوير محتوى

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