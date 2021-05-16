«العيد فرحة».. مواطنون يتنزهون على ضفاف نيل القاهرة (صور)

شهدت ضفاف نيل القاهرة توافد العديد من الأسر المصرية للتنزه واللعب وتناول الوجبات السريعة ضمن احتفالات اليوم الثالث من أيام عيد الفطر في ظل غلق الحدائق والمنتزهات العامة.

ورصدت عدسة «الدستور» تواجد عدد من المواطنين أعلى كوبري 6 أكتوبر، عوضًا عن كورنيش النيل الذي يشهد أعمال تطوير ممشى أهل مصر المنتظر افتتاحه قريبًا، حيث قام الأطفال بالتقاط السيلفي والصور التذكارية وسط أجواء من البهجة خاصة بعد حرمانهم من الاحتفال بأيام العيد في العام الماضي بسبب اجتياح فيروس كورونا لمصر والعالم وما فرضه من غلق تام والتزام المنازل.

كما قامت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا خلال فترة العيد والتي تشهد تجمعات كبيرة من قبل المواطنين من أبرزها غلق الحدائق والمنتزهات وكذلك المولات التجارية والمحال والمقاهي بدءًا من التاسعة مساءً.

كورنيش النيل

كورنيش النيل

كورنيش النيل