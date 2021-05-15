السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 فى حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة (صور)

حادث سير
حادث سير

أصيب 6 أشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب مقطورة جرار زراعي، محملة بالطوب الأبيض على سيارة ميكروباص كانت تسير بجواره، بالطريق الزراعى بنطاق قرية جنبوى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود في البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة ايتاى البارود بورود إخطار بوقوع حادث انقلاب مقطورة جرار زراعي محملة بالطوب الأبيض على سيارة ميكروباص ووجود مصابين، وذلك أمام قرية جنبوى التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وبالفحص تبين إصابة كل من:-  "احمد إبراهيم" ٤٩ سنة مقيم ابو حمص باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد نجيب" ٤٤ سنة مقيم ابو حمص باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"بدريه سعد" ٤٤ سنة مقيمة دمنهور باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد رمضان شعبان" ٢٢ سنة مقيم دمنهور باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أسماء علي" ٣٥ سنة مقيمة ايتاى البارود باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"منار عبدالعاطي" ١٨ سنة مقيمة ايتاى البارود باشتباة مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

 

ميكروباص الطريق الزراعي حادث تصادم النيابة العامة محافظة البحيرة

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