الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السوشيال ميديا والتغذية الأبرز.. عادات يومية تُسبب القلق

عادات تسبب القلق
عادات تسبب القلق

لا حرج في الشعور بالقلق قليلاً عندما تكون في العمل، ولكن إذا وجدت نفسك قلقًا بشأن شيء لا تعرفه بالتحديد، فقد يكون هناك بعض عاداتك التي قد تساهم في زيادة شعورك بالتوتر.

 

تؤثر اضطرابات القلق على ملايين الأشخاص في العالم، وعلى الرغم من وجود حالات يتم فيها إعطاء الأدوية للمرضى، فمن الممكن أن تكون هناك محفزات يومية قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات القلق لديك، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

 

سماع الأخبار العاجلة

يعتبر سماع الأخبار العاجلة أو السيئة من الأسباب التي تساهم في إصابتك بالتوتر، والتي تميل إلى احتواء القصص التي تركز على العنف والموت وما إلى ذلك والتي يمكن أن تؤثر علينا دون أن ندرك ذلك.

 

الابتعاد عن ضوء الشمس

يفتقد البعض  لضوء الشمس الذي يعزز فيتامين د في نظام الجسم، فعندما تصبح ناقصًا في فيتامين (د) ، فقد يتسبب ذلك في انخفاض مستويات السيروتونين لديك مما قد يؤدي إلى نوبات القلق.

 

الأدوية

هناك بعض الأدوية التي تجعلك تشعر بالقلق بسبب المكونات التي تحتوي عليها، والتى من بين المكونات التي قد تسبب لك هذا الشعور بالقلق وتشمل دوكسيلامين، ديكستروميتورفان، وأسيتامينوفين.

 

وسائل التواصل الاجتماعي

ليس هناك من ينكر أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا من حياتنا مؤخرًا، ولاحظ المعالجون أن هناك زيادة في عدد المرضى الذين يعانون من اضطرابات القلق بسبب استخدامهم المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي.

 

التغذية السيئة

إذا كان نظامك الغذائي يفتقد لحوم البقر، والخضروات الورقية، والمكسرات، وما شابه، فقد تكون مستعدًا لاضطرابات القلق لأنك بدأت تعاني من نقص الفيتامينات والمعادن. 

 

قلة النوم

هناك أيام ننام فيها لساعات قليلة فقط ، ولكن عندما يستمر ذلك لعدة أيام ، فقد يؤثر علينا جسديًا وعقليًا، لذا لابد أن تضع في اعتبارك أن النوم ضروري لجسمنا لإصلاح نفسه. 

التواصل الاجتماعي القلق اسباب القلق فيتامين د سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي توتر

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