«حماة الوطن» يدعو إلى تكاتف عربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، عضو البرلمان العربي بالموقف المشرف الذي اتخذته القيادة السياسية المصرية لمساندة وإغاثة الأشقاء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، محذرا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد.



وأكد عضو البرلمان العربي أهمية التضامن العربي لدعم فلسطين الأبية في مواجهة الاحتلال الغاشم، مستنكرا التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال .



كما أشاد اللواء طارق نصير بدور البرلمان العربي ودعوته لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء القادم لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مخططات الدولة الاحتلالية للاستيلاء على منازل المواطنين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.



ودعا إلى تكاتف الدول العربية في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، المتغطرس وبذل كافة الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني.