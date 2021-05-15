السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل نشوب حريق هائل فى 11 منزلًا بمركز إسنا بالأقصر

حريق
حريق

نجحت الحماية المدنية جنوب الأقصر فى السيطرة على حريق هائل نشب فى ١١ منزلا بقرية العضايمة بمركز إسنا.

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا بنشوب حريق هائل بمنازل قرية العضايمة جنوب الأقصر.

وانتقل إلى مكان الحريق رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية وقامو بالدفع بـ 7 سيارات مطافي.

وأسفر الحريق عن إتلاف واحتراق 11 منزلا و 19 حوشا، وتم إخماد الحريق ولا يوجد أى خسائر  فى الأرواح.

ومن جانب آخر، شكلت محافظة الأقصر لجنة مكونة من رئيس القرية ورئيس وحدة الشئون ورئيس قسم التنظيم ورئيس الوحدة الزراعية، ورئيس الوحدة البيطرية لحصر التلفيات والخسائر للمواطنين.

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