تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية فى فلسطين

أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة الأزهرية بشقيها الشفوي والتحريري، والتي كان من المقرر عقدها بتاريخ 2021/6/1، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد الموعد الجديد للامتحانات عقب انتهاء العدوان الهمجي من قبل الاحتلال، وسيتم إعلام الطلاب به.

وكان الأزهر الشريف، قد أعلن في وقت سابق جداول امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها، التي تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة.

ونشر "الدستور" الخريطة الزمنية لامتحانات الدور الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والقراءات والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث، وهي كما يلي:

امتحانات الثانوية الأزهرية

- تبدأ امتحانات الدور الأول للنقل وشهادات القراءات (تجويد / عالية / تخصص)، السبت 22 مايو الجاري، على أن تنتهي الإثنين 31 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادات (الثانوية / العلوم الإسلامية / إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 19 يونيو المقبل، وتنتهي الأحد 1 أغسطس.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، السبت 14 أغسطس، وتنتهي الأربعاء 18 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني للنقل وشهادات معاهد القراءات (تجويد ، عالية، تخصص) السبت 21 أغسطس، وتنتهي الإثنين 30 من الشهر نفسه.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي الإثنين 13 من الشهر نفسه.

كان الأزهر الشريف، أطلق في مارس ٢٠٢٠، منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وذلك في إطار تطبيق التعلم عن بُعد.

وتحتوي المنصة على فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتمت إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية.