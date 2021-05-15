الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

زحام بشوارع وميادين وسط البلد في ثالث أيام العيد (صور)

شوارع وسط البلد
شوارع وسط البلد

حرص العديد من المواطنين على الخروج والتنزه في شوارع وسط البلد والتي شهدت زحاما في ثالث أيام العيد ولجأوا إلى الأرصفة ومحال الحلوى لتكون بديلاً عن الحدائق التي تم إغلاقها من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وسط انتشار أمني لمنع أي تجمعات وتنظيم حركة مرور السيارات.

وقال محمد حمدي أحد المواطنين، إنه أخذ أسرته وذهبوا للتنزه في شوارع القاهرة ومشاهدة أجواء العيد، مؤكدا على حرصهم على ارتداء الكمامة، وتجنب الوقوف في أي تجمعات تجنباً بإصابته بعدوى كورونا.

وأشار علي محمد إلى أنه ذهب للتنزه والاستمتاع في شوارع وسط البلد.

وكانت رئاسة الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلنت مجموعة قرارات تتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين، والتي تتضمن إغلاق المحال التجارية والمولات والمقاهي ودور السينما والمسرح، في تمام الساعة التاسعة مساء، بهدف تقليل الازدحام على الأماكن العامة والحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

186466510_317700243072162_7659985944415714273_n
186466510_317700243072162_7659985944415714273_n
186861313_208138010942419_2875865131710054473_n
186861313_208138010942419_2875865131710054473_n
186530809_184814723504678_2559330234287005694_n
186530809_184814723504678_2559330234287005694_n
187557267_466953841053059_8959071532668896778_n
187557267_466953841053059_8959071532668896778_n
187187755_870867277106693_8425642420169105234_n
187187755_870867277106693_8425642420169105234_n
186466510_1192870477812053_8644128088379044799_n
186466510_1192870477812053_8644128088379044799_n
ثالث ايام العيد زحام في شوارع وميادين وسط البلد المواطنين و المحتفلين عيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

الأهلي يهزم صن داونز بثنائية ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

الأطباء المتطوعون لعلاج مصابي غزة لـ«الدستور»: مصر أم الدنيا.. بالأفعال

مصدر أمني: تتر «الاختيار 2» يلخص عقيدة ضابط الشرطة المصري

د. محمد الباز يكتب: «فخ الفوضى».. كيف كشفت المخابرات العامة شبكة العنكبوت بهجمتها المرتدة؟

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يطلق صاروخًا في محيط منزل بمخيم الشاطئ غرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يمنح سكان برج الجلاء في غزة مهلة ساعة لإخلائه

إصابة 170 فلسطينيًا فى غزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال