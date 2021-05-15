زحام بشوارع وميادين وسط البلد في ثالث أيام العيد (صور)
حرص العديد من المواطنين على الخروج والتنزه في شوارع وسط البلد والتي شهدت زحاما في ثالث أيام العيد ولجأوا إلى الأرصفة ومحال الحلوى لتكون بديلاً عن الحدائق التي تم إغلاقها من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وسط انتشار أمني لمنع أي تجمعات وتنظيم حركة مرور السيارات.
وقال محمد حمدي أحد المواطنين، إنه أخذ أسرته وذهبوا للتنزه في شوارع القاهرة ومشاهدة أجواء العيد، مؤكدا على حرصهم على ارتداء الكمامة، وتجنب الوقوف في أي تجمعات تجنباً بإصابته بعدوى كورونا.
وأشار علي محمد إلى أنه ذهب للتنزه والاستمتاع في شوارع وسط البلد.
وكانت رئاسة الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلنت مجموعة قرارات تتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين، والتي تتضمن إغلاق المحال التجارية والمولات والمقاهي ودور السينما والمسرح، في تمام الساعة التاسعة مساء، بهدف تقليل الازدحام على الأماكن العامة والحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.