السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في ثالث أيام عيد الفطر

السينمات
السينمات

شهدت سينمات وسط البلد  إقبالاً كبيراً من قبل المحتفلين، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وتكدس المحتفلين أمام شبابيك حجز تذاكر أفلام عيد الفطر دون مراعاة للتباعد الاجتماعي، على الرغم من تنبيه الدولة للمواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وكانت فئة الشباب هي الأكثر حضوراً أمام السينمات ويتراوح عمرهم من ١٥ عاما لـ٢٥عاما، بينما تراجع حضور العائلات  بشكل ملحوظ في سينمات وسط البلد.

وقال مدير أحد دور العرض السينمائية بمنطقة وسط البلد إنه يمنع دخول أي فرد لصالة العرض بدون الكمامة وأنه ملتزم بالنسبة المسموح بيها من الحضور وهي ٢٥٪ بجانب أن الصالات ترش بالمواد المطهرة بعد كل حفلة.

وأضاف أنه قبل جائحة كورونا كان إقبال المواطنين على السينمات في اليوم الأول للعيد كبيراً جداً ثم يبدأ الإقبال بالهبوط تدريجياً حتى آخر يوم بالعيد ليكون الإقبال متوسط لكن بعد جائحة فيروس كورونا وجعل نسبة الحضور  ضئيلة وهي ٢٥٪ من قوى الحضور أصبح إقبال المواطنين في جميع أيام العيد كبير جداً.

السينمات
السينمات
السينمات
السينمات
السينمات
السينمات
السينمات
السينمات
السينمات
السينمات
السينمات
السينمات
عيد الفطر سينمات وسط البلد إقبال كثيف انتشار أمني المحتفلين

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