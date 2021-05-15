«مبادرات ودعم لوجيستي».. جهود القاهرة لمساندة الشعب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال

جهود مكثفة تقوم بها مصر لخفض التصعيد في قطاع غزة ومساندة القضية الفلسطينية، كللت بها القاهرة الدور التاريخي والراسخ لدعم القضية التي يعتبرها المصريون جزءا أصيلا من قضاياها الوطنية والقومية.

ومع انطلاق الأزمة في حي الشيخ جراح، بدت تحركات الدولة المصرية مكثفة ولفتت أنظار العالم الأجمع، سواء عبر توفير كافة الحلول السياسية والمبادرات لوقف الاعتداء الاسرائيلي على الفلسطينيين ووقف نزيف الدم، أو من خلال تقديم الدعم اللوجيستي للمصابين والمرضى.

جهود سياسية

تركز الجهود المصرية على منع انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ووقف محاولات تهجيرهم من حي الشيخ جراح.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي مساء الأربعاء، أكد خلاله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.

وأكد شكري حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، وأن التطورات الأخيرة إنما تؤكد ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ومن دون انتظار.

فيما أعلنت الوزارة أن شكري تلقى بعد ظهر الأربعاء اتصالين من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تناول خلالهما تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة المواجهات في القدس ومع قطاع غزة.

كما طرح شكري خلال الاتصالين، الإجراءات والاتصالات العاجلة الكفيلة بوقف المواجهة والاعتداء على المدنيين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وشدد وزير الخارجية على أن "ما يجري يؤكد على ضرورة استئناف جهود السلام بما يحمل أفقا حقيقيا للتوصل إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذي يحقق استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ويسهم في استقرار المنطقة".

وبحث شكرى، خلال اتصال هاتفى، اليوم، مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، التطورات المتسارعة للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من تصعيد، وذلك فى إطار التنسيق بين الوزيرين حول جهود التعامل مع الوضع للحيلولة دون انزلاق الأمور نحو المزيد من التصعيد والتوتر.

دعم لوجيستي

لم يتوقف الدور المصري عند الجهود السياسية مبادرات وقف إطلاق النار، حيث أكدت القاهرة مسئوليتها عن الشعب الفلسطيني وأنه جزء لا ينفصل عن الشعب المصري.

وفي السياق، أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المصريةـ في بيان، أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ3 منشآت صحية تابعة للهيئة، حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى والمصابين من غزة.

وقال السبكي: «المستشفيات على أتم استعدادات لاستقبال المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم ضمن خطط الدولة وتوجيهات الحكومة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة».

وتابع: «وجهت برفع الاستعدادات وتأمين مخزون الدم والمستلزمات الطبية وتوفير الكوادر الطبية مع الحرص الكامل على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية».

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية وأمنية أن مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى غزة، اليوم، لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

ودخلت سيارات الإسعاف غزة من معبر رفح الذي تم إغلاقه لمدة 5 أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية ومن المقرر إعادة فتحه يوم الاثنين.

وقالت المصادر ومسؤولون محليون في قطاع الصحة إنه تم إرسال 5 سيارات إسعاف أخرى لدخول غزة في وقت لاحق وجرى تجهيز 3 مستشفيات مصرية لتقديم العلاج.

إشادة فلسطينية ودولية

وحظى الدور المصري بإشادة فلسطينية ومحلية، لما يقدمه من جهود تسعى للتسوية ووقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني، إذ تقدم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بجزيل الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، انطلاقا من قرار فتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين.

وثمن السفير الفلسطيني بالقاهرة وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.

كما أعلن السفير وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح لنقل جرحى الهجمات الإسرائيلية، حيث خصص 3 مستشفيات مصرية لاستقبالهم وعلاجهم وهي العريش وبير العبد والإسماعيلية.

وأعلن السفير دياب اللوح تشكيل لجنة لاستقبال جرحى العدوان على قطاع غزة الذين أصيبوا خلال الأيام المنصرمة.

ولفت إلى أن السفارة تتابع التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية المصرية لبدء نقل وعلاج جرحى قطاع غزة، مؤكدًا حرص السفارة على خدمة أبناءها الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم عقب العلاج.

أعرب جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الخميس الماضي، السفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية في لندن، من وزير الدولة البريطاني.

وأكد وزير الدولة البريطاني استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم للجهود المصرية للتوصل للتهدئة المطلوبة حفاظاً على حياة المدنيين.