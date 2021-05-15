السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أطفال الغربية يودعون عيد الفطر بركوب الخيل

عيد الفطر
عيد الفطر

ودع الأطفال بمحافظة الغربية، عيد الفطر المبارك بركوب الخيل في الشوارع عوضًا عن إغلاق الحدائق والملاهي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وشهدت شوارع وميادين الغربية حالة من البهجة والسرور بين الأهالي والأطفال للاحتفال بعيد الفطر المبارك، رغم تطبيق الأجهزة التنفيذية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتوافد الشباب في مدن وقرى المحافظة بشكل لافت على المقاهى عوضًا عن إغلاق المنتزهات والحدائق العامة بكل المراكز والمدن.

وعلي جانب آخر، أكد هانى مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أن مجلس المدينة قام بإغلاق وتشميع 4 مقاهي بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 22 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

 

عيد الفطر
عيد الفطر
عيد الفطر
عيد الفطر
عيد الفطر
عيد الفطر
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