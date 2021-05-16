الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

منة عرفة تجاهلت الخطوبة بطلاء أظافرها

متى وكيف بدأت قصة الحب بين علي غزلان وملكة جمال مصر؟

خطوبة علي غزلان
خطوبة علي غزلان

أثار اليوتيوبر علي غزلان الجدل بعد حفل خطوبته على «فرح شعبان»، ملكة جمال مصر، بحضور عائلته وأصدقائه، معبرًا خلال الحفل عن حبه الكبير لها وسعادته التي ظهرت في الصور والفيديوهات التي تبادلها عدد كبير من أصدقائهم على موقع "إنستجرام".

وظهرت ملكة جمال مصر بإطلالة مميزة من خلال فستان ستان من اللون الأوف وايت، له بطانة وأكمام شفافه مشغولة باللولي والترتر.

«الدستور» تستعرض أبرز المعلومات عن علي غزلان وملكة جمال مصر فرح شعبان وكيف بدأت قصة حبهما:

واحتفل علي غزلان بالفلانتاين مع فرح شعبان وقدّم لها الورود وتناولا عشاءً رومانسيًا لتبدأ من هنا قصة الحب.

بدأت العلاقة بين الشريكين تتطور، فحضرت فرح شعبان مع علي غزلان خطوبة البلوجر الشهير محمد فرج، ليلاحظ الجميع مدى الارتباط بين الاثنين، ليعترف بعدها  علي غزلان بحبه على منصات السوشيال ميديا.

بعد اعتراف غزلان بقصة حبه، تفاعل الجمهور مع صور الثنائي وكانت من بين التعليقات: "لايقين على بعض، كلنا عارفين أنها قضت الفلانتين مع علي غزلان.. ربنا يسعدكم".

ودرست فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة في الثانوية (نظام الدبلومة الأمريكية)، وحصدت على لقب ملكة جمال مصر 2017 من بين 22 متسابقة شاركن في المسابقة، كانت من هواياتها السباحة والقراءة وهدفها أن تصبح مبرمجة في تقديم برامج مفيدة ومرحة للأطفال، كما أنها الوجه الإعلامي لمباردة "أنتي الأهم".
 

يأتي ارتباط علي غزلان وفرح شعبان بعد فترة قليلة من فسخ ارتباطه بمنة عرفة التي تجاهلت الخطوبة، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورًا لها وهي تعتني بنفسها وتجمل أظافرها في صالون تجميل.

ودارت الشائعات كثيرا حول ارتباط منة عرفة وعلي غزلان إذ ظهرا في أكثر من موقف يدل على ارتباطهما عاطفيًا، إلى أن حذفا صورهما من حساباتهما على وسائط التواصل الاجتماعي.

فرح مصر جمال جمهور خطيب

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

الأهلي يهزم صن داونز بثنائية ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

شاهد.. صواريخ غزة تهاجم تل أبيب بكامل مدنها

الأطباء المتطوعون لعلاج مصابي غزة لـ«الدستور»: مصر أم الدنيا.. بالأفعال

أول تعقيب من موسيماني بعد ثنائية الأهلي أمام صن داونز

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: تنتظرنا أيام صعبة فى غزة

الضفة الغربية.. قتيلان برصاص الجيش الإسرائيلى فى طولكرم

الاحتلال يطلق صاروخًا في محيط منزل بمخيم الشاطئ غرب غزة