متى وكيف بدأت قصة الحب بين علي غزلان وملكة جمال مصر؟

منة عرفة تجاهلت الخطوبة بطلاء أظافرها

أثار اليوتيوبر علي غزلان الجدل بعد حفل خطوبته على «فرح شعبان»، ملكة جمال مصر، بحضور عائلته وأصدقائه، معبرًا خلال الحفل عن حبه الكبير لها وسعادته التي ظهرت في الصور والفيديوهات التي تبادلها عدد كبير من أصدقائهم على موقع "إنستجرام".

وظهرت ملكة جمال مصر بإطلالة مميزة من خلال فستان ستان من اللون الأوف وايت، له بطانة وأكمام شفافه مشغولة باللولي والترتر.

«الدستور» تستعرض أبرز المعلومات عن علي غزلان وملكة جمال مصر فرح شعبان وكيف بدأت قصة حبهما:

واحتفل علي غزلان بالفلانتاين مع فرح شعبان وقدّم لها الورود وتناولا عشاءً رومانسيًا لتبدأ من هنا قصة الحب.

بدأت العلاقة بين الشريكين تتطور، فحضرت فرح شعبان مع علي غزلان خطوبة البلوجر الشهير محمد فرج، ليلاحظ الجميع مدى الارتباط بين الاثنين، ليعترف بعدها علي غزلان بحبه على منصات السوشيال ميديا.

بعد اعتراف غزلان بقصة حبه، تفاعل الجمهور مع صور الثنائي وكانت من بين التعليقات: "لايقين على بعض، كلنا عارفين أنها قضت الفلانتين مع علي غزلان.. ربنا يسعدكم".

ودرست فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة في الثانوية (نظام الدبلومة الأمريكية)، وحصدت على لقب ملكة جمال مصر 2017 من بين 22 متسابقة شاركن في المسابقة، كانت من هواياتها السباحة والقراءة وهدفها أن تصبح مبرمجة في تقديم برامج مفيدة ومرحة للأطفال، كما أنها الوجه الإعلامي لمباردة "أنتي الأهم".



يأتي ارتباط علي غزلان وفرح شعبان بعد فترة قليلة من فسخ ارتباطه بمنة عرفة التي تجاهلت الخطوبة، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورًا لها وهي تعتني بنفسها وتجمل أظافرها في صالون تجميل.

ودارت الشائعات كثيرا حول ارتباط منة عرفة وعلي غزلان إذ ظهرا في أكثر من موقف يدل على ارتباطهما عاطفيًا، إلى أن حذفا صورهما من حساباتهما على وسائط التواصل الاجتماعي.