«لا تتعرضوا للشمس».. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث توقعوا أن طقس اليوم سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسيكون حارا نهارا على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ولطيفا ليلا على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء 18-5-2021

وعن طقس الأحد، توقعت تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا أيضا، حيث تسجل 39 درجة على القاهرة بعد أن كانت 34 درجة اليوم، وهذا الارتفاع سيكون لمدة يوم واحد فقط.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من الإثنين لتعود وتسجل 33 و34 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى منتصف نهاية الأسبوع.

وبالنسبة لأبرز الظواهر الجوية، فستكون عبارة عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونصح خبراء الأرصاد، بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الظهيرة، حتى لا يصاب الشخص بإجهاد الحرارة.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط خلال طقس الغد معتدلة وارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خلال توقعات حالة الطقس غدًا بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، وتكون الرياح شمالية غربية.

ولفت خبراء الأرصاد إلى أن الرياح شمالية شرقية تستمر على القاهرة الكبرى وسرعتها 14 عقدة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية على السواحل الشمالية وسرعتها 18 عقدة، أما شمال الصعيد فتكون الرياح شمالية وسرعتها 16 عقدة، وتنخفض سرعة الرياح على جنوب الصعيد لتصبح 11 عقدة واتجاهها شمالى غربي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية خلال تقرير حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء مصر اليوم، وتكون أعلى درجة حرارة في مصر للعظمى 39 درجة في الأقصر وأسوان وإدفو، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة في إدفو، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدا للعظمى والصغرى في مصر كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

درجة الحرارة في القاهرة 34-20

درجة الحرارة في الإسكندرية 31-19

درجة الحرارة غدًا في بلطيم 29 – 17

درجة الحرارة في طنطا 34- 18

درجة الحرارة غدًا في بورسعيد 26-19

درجة الحرارة في المنصورة 33-17

درجة الحرارة غدًا في دمياط 27-18

درجة الحرارة في شبين الكوم 34-18

درجة الحرارة في الزقازيق غدًا 34-18

درجة الحرارة في دمنهور 31–18

درجة الحرارة في الإسماعيلية غدًا 33-17

درجة الحرارة في السويس 33-19

درجة الحرارة غدًا في العريش 28-18

درجة الحرارة في الغردقة 37- 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ غدًا 37-26

درجة الحرارة في المنيا 37-22

درجة الحرارة غدًا في قنا 38-24

درجة الحرارة في أسيوط 37-23

درجة الحرارة في أسوان غدًا 39-25

درجة الحرارة في الفيوم 35-19

درجة الحرارة غدًا في بنى سويف 36-20

درجة الحرارة في الأقصر 39-25

درجة الحرارة في إدفو غدًا 39- 25

درجة الحرارة في سوهاج 36-23

درجة الحرارة غدًا في أبوسمبل 38-24

درجة الحرارة في الوادي الجديد 38- 18