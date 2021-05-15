السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تضامنًا مع غزة.. حسن شاكوش يؤجل طرح كليب «حبيبتى» مع ياسمين رئيس

حسن شاكوش
حسن شاكوش

قررت قناة مزيكا، السبت، تأجيل طرح أحدث كليبات المطرب الشعبي ومغني المهرجانات حسن شاكوش التي تحمل عنوان "حبيبتي"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وقناتها الفضائية، وتشاركه في الفيديو كليب ياسمين رئيس، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وما يحدث بغزة من الاحتلال الصهيوني.

كان حسن شاكوش قد طرح الأغنية خلال الفترة الماضية وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة وأنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك قررت شركة مزيكا إنتاج فيديو كليب للأغنية وتصويرها في أحد الاستديوهات الخاصة بها نظرًا لنجاحها الكبير.

"حبيبتي" من إخراج هادي الباجوري وكانت قد صرحت الفنانة ياسمين رئيس خلال الفترة الماضية عن تعاونها في كليب مع الفنان حسن شاكوش، من إنتاج شركة مزيكا، الأمر الذي أثار فضول جمهورها لمشاهدة العمل الذي يجمعها مع مطرب المهرجانات، خاصة بعد نجاحها في شخصية "فاتن الحرفوش" بمسلسل ملوك الجدعنة.


من جانب آخر، شارك "شاكوش" في السباق الرمضاني الماضي بتتر مسلسل "أحسن أب" من بطولة الفنان على ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

حسن شاكوش كليب حبيبتي الفنانة ياسمين رئيس شاكوش أغنية حبيبتي قناة مزيكا

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