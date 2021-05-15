قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنازل بحي الشيخ جراح

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منازل المقدسيين بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المتضامنين مع أهالي الحي.



وفي السياق، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المدخل الشمالي لبلدة الرام الوقعة شمال القدس، وفي بلدتي عناتا وابو ديس شرق القدس، وأصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي.



وفي الضفة الغربية، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة انطلقت من قرية "العقبة" نحو حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، نصرة للقدس وقطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي.



وفي قلقيلية، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مساء اليوم السبت، بالقرب من المعبر الشمالي بمدينة قلقيلية.



وقد أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة مساء اليوم السبت والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي.



فيما ذكر الهلال الأحمر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن طواقمه في الميدان تعاملت مع 13 إصابة بالمطاط وواحدة بقنبلة، إضافة إلى الإصابات الأخرى التي نقلتها طواقم الاسعاف الخاصة المتواجدة في المكان.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المواطن الذي أصيب بالرصاص الحي في رأسه وصل بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي، وكان قلبه متوقفاً عن النبض، والطواقم الطبية أنعشت قلبه، ولا يزال بحالة بالغة الخطورة.. كما وصلت إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الخاصرة وأدخل لغرف العمليات.