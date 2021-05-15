وزير خارجية السعودية ونظيره الكويتي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، جرى خلاله تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي وقتٍ سابق بحث وزير الخارجية السعودي، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره المصري سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية.

وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

وشهدت الساعات الماضية اتصالاتٍ مكثفة بين الأطراف الخليجية لبحث سبل التهدئة ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وذلك في ظل احتدام المواجهات الأخيرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وأبناء الشعب الفلسطيني وتصاعد نيران القصف المتبادل في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الغاشمة داخل الأراضي المحتلة حيث تفاقمت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام منذ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي أسفرت عن وقوع مئات الإصابات بين الفلسطينيين وسط تنديد عربي ودولي بالانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

واستمر التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل طيلة الأيام الماضية، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما حذرت الأطراف الدولية من استمرار القصف داعية إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد بين الجانبين.

ويعقد البرلمان العربي، الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة واجتماعات اللجان للبرلمان العربي في القاهرة خلال يومي 18-19 مايو الجاري، برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك لمناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة في فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات وأعمال عنف، وانتهاكات وتجاوز لقرارات الشرعية الدولية.

كما يترأس العسومي، اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، بصفته رئيسًا للجنة فلسطين، والمقرر عقده في 18 مايو، واجتماع هيئة المكتب للبرلمان العربي خلال يومي 22-23 مايو، وذلك لبيان موقف برلماني عربي موحد، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي لحث المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وقطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.