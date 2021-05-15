السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مروة ناجى تحتفل بعيد ميلادها مع جمهور «ألمظ وسى عبده» (صور)

مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده

استأنف العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" عروضه من جديد وسط إجراءات احترازية مشددة على خشبة مسرح البالون في السابعة من مساء اليوم، بحضور المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان محمود عزت، وعدد كبير من الجمهور.

واحتفلت أسرة المسرحية بعيد ميلاد الفنانة مروة ناجي بعد انتهاء العرض وسط الجمهور الذي شاركها فرحة العيد.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د.مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

"ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
مسرحة ألمظ وسي عبده
المظ وسي عبده مسرحية مروة ناجي عيد ميلاد مروة ناجي مسرح البالون

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