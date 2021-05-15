«بعد نسف الجلاء».. الاحتلال يستهدف برج مشتهى غرب غزة

‏استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، برج مشتهى غرب مدينة غزة ضمن العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطيني أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت برج مشتهى غرب غزة بـ3 صواريخ.

وإلى جانب ذلك سقط شهيد جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة مدنية في الشيخ رضوان بغزة.

الاحتلال يستهدف برج الجلاء

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت اليوم برج الجلاء ثاني أكبر أبراج غزة وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى أمهلت سكان البرج مدة ساعة لإخلائه قبل القصف.

ويضم البرج مكتب وكالة أسوشيتد برس ووكالات إعلامية أخرى، وتم تدميره بـ4 صواريخ ودمرته بشكل كامل.

من جانبه، قال مالك البرج جواد مهدى إنه تلقى مكالمة من الجيش الإسرائيلي بأن المبنى، الذي يضم أيضا عددا من الشقق والمكاتب الأخرى، سيستهدف.

وأوضح مهدي أنه طلب منه الذهاب إلى المبنى للتأكد من إجلاء جميع السكان، وقيل له إن لديه ساعة للتأكد من مغادرة الجميع للمبنى.

فيما فر موظفو وكالة أسوشيتدبرس وسكان المبنى في حالة من الذعر بعد إخبارهم بالتحذير.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية، قبل قليل، بمقتل مستوطن جراء سقوط أحد الصواريخ على مبنى في رمات غان.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية.

كما قصفت كتائب القسام كوسوفيم بقذائف الهاون وصواريخ 107، وفقا لموقع دنيا الوطن.

واستهدفت كتائب القسام فى وقت سابق من اليوم، تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى موقع كيسوفيم العسكري بطائرة شهاب الانتحارية وقذائف الهاون.

ودوت صفارات الإنذار، قبل قليل، فى تل أبيب، وفقا لما أورده موقع دنيا الوطن الفلسطينى، وطالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلى من سكان تل ابيب البقاء داخل الملاجئ خوفا من القصف.

وأفادت قناة العربية نقلا عن مصادر محلية، قبل قليل، بأنه تم قصف تل أبيب ومدن وسط إسرائيل بعشرات الصواريخ.

فيما تجددت المظاهرات اليوم، لليوم الثانى على التوالى، في الضفة الغربية الثاني تزامنا مع ذكرى النكبة.

وخرج المحتجين في مناطق برام الله تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام، واحياء لذكرى النكبة.

فيما دعت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة إلى الانخراط الواسع في الأنشطة، والفعاليات في جميع الأراضي الفلسطينية على أبواب المدن، ومداخلها، وفي والمخيمات، مشددة على أهمية المشاركة الشعبية بأعلى مستوياتها في الاحتجاجات.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الجريمة البشعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، والتي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء الشعب الفلسطينى، جريمة لا يمكن السكوت عليها.