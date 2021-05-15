السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بعد نسف الجلاء».. الاحتلال يستهدف برج مشتهى غرب غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

‏استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، برج مشتهى غرب مدينة غزة ضمن العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطيني أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت برج مشتهى غرب غزة بـ3 صواريخ.

وإلى جانب ذلك سقط شهيد جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة مدنية في الشيخ رضوان بغزة.

الاحتلال يستهدف برج الجلاء

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت اليوم برج الجلاء ثاني أكبر أبراج غزة وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى أمهلت سكان البرج مدة ساعة لإخلائه قبل القصف.

ويضم البرج مكتب وكالة أسوشيتد برس ووكالات إعلامية أخرى، وتم تدميره بـ4 صواريخ ودمرته بشكل كامل.

من جانبه، قال مالك البرج جواد مهدى إنه تلقى مكالمة من الجيش الإسرائيلي بأن المبنى، الذي يضم أيضا عددا من الشقق والمكاتب الأخرى، سيستهدف.

وأوضح مهدي أنه طلب منه الذهاب إلى المبنى للتأكد من إجلاء جميع السكان، وقيل له إن لديه ساعة للتأكد من مغادرة الجميع للمبنى.

فيما فر موظفو وكالة أسوشيتدبرس وسكان المبنى في حالة من الذعر بعد إخبارهم بالتحذير.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية، قبل قليل، بمقتل مستوطن جراء سقوط أحد الصواريخ على مبنى في رمات غان.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية.

كما قصفت كتائب القسام كوسوفيم بقذائف الهاون وصواريخ 107، وفقا لموقع دنيا الوطن.

واستهدفت كتائب القسام فى وقت سابق من اليوم، تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى موقع كيسوفيم العسكري بطائرة شهاب الانتحارية وقذائف الهاون.
ودوت صفارات الإنذار، قبل قليل، فى تل أبيب، وفقا لما أورده موقع دنيا الوطن الفلسطينى، وطالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلى من سكان تل ابيب البقاء داخل الملاجئ خوفا من القصف.

وأفادت قناة العربية نقلا عن مصادر محلية، قبل قليل، بأنه تم قصف تل أبيب ومدن وسط إسرائيل بعشرات الصواريخ.

فيما تجددت المظاهرات اليوم، لليوم الثانى على التوالى، في الضفة الغربية الثاني تزامنا مع ذكرى النكبة.

وخرج المحتجين في مناطق برام الله تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام، واحياء لذكرى النكبة.

فيما دعت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة إلى الانخراط الواسع في الأنشطة، والفعاليات في جميع الأراضي الفلسطينية على أبواب المدن، ومداخلها، وفي والمخيمات، مشددة على أهمية المشاركة الشعبية بأعلى مستوياتها في الاحتجاجات.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الجريمة البشعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، والتي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء الشعب الفلسطينى، جريمة لا يمكن السكوت عليها.

 

الإحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة برج الجلاء برج مشتهى

الأكثر قراءة

«قلق كورونا» ينتاب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية.. والتعليم: «متخافوش»

مصدر أمني: تتر «الاختيار 2» يلخص عقيدة ضابط الشرطة المصري

مصر والسعودية ترفضان المُمارسات التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

«بشرة خيرة».. توقعات الأبراج للاعبي الأهلي أمام صن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر برج الجلاء وسط غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنازل بحي الشيخ جراح

«التجمع الفلسطيني» يشكر الدولة المصرية على موقفها الداعم لقضيتهم