السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اندلاع حريق بحظيرة مواشى فى كوم أمبو بأسوان

حريق
حريق

اندلع حريق بحظيرة مواشي بقرية سلوى قبلي بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن نفوق بعض المواشي.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم، إخطارِا بنشوب حريق بأحد أحواش المواشي بقرية سلوى قبلي، ما أسفر عن نفوق 3 أبقار، وعجل، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى النيابة.

 

أسوان سيارات الإطفاء مركز شرطة كوم امبو حريق

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