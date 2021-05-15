السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

شارع 306 يستقبل زائريه في ثالث أيام العيد (صور)

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

استقبلت مواقع شارع 306 بالدقي ومساكن شيراتون وطنطا زائريها لليوم الثالث على التوالي، للاحتفال بعيد الفطر مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

قامت شركة أسواق مصر إكسبريس، التابعة لشركة تحيا مصر القابضة والمسئولة عن إدارة وتشغيل مواقع شارع 306 بتزيين المواقع وإنارتها بأضواء احتفالية استقبالا للعيد كما استضاف موقع مساكن شيراتون بازارا يتضمن معروضات مختلفة من المصنوعات اليدوية والعطور والاكسسوارات بتخفيضات في الأسعار بمناسبة العيد.

يأتي ذلك وسط إجراءات وقائية اتخذتها الشركة لاستقبال الزائرين في ظل فيروس كورونا المستجد من شأنها مراعاة احتياطات السلامة والأمان لزائري المواقع من بينها: تعقيم المواقع بالمطهرات قبل وبعد استقبال الزائرين، وتخصيص بوابة تعقيم كمدخل موحد لدخول الموقع، على يتم أن تخصيص مخرج آخر لمغادرة الموقع، كما تم توفير جهاز كاشف الحرارة للزائرين، وعدم السماح بدخول أي زائر يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة.

كما تم وضع علامات ملصقة لتوضيح المسافات المسموح بها بين الطاولات، بما لا يقل عن مترين، كذلك السماح بثلاثة أفراد بحد أقصى بالنسبة للعاملين بوحدة الطعام، على أن يتم استلام البضائع خارج الموقع وتطهيرها قبل الدخول، وألا يُسمح بدخول السادة الزائرين بدون ارتداء الكمامات، كما يتم التأكد من ارتداء جميع الأفراد المتعاملين مع تجهيز الأطعمة للكمامات والقفازات، مع الإغلاق الفوري وكذا توقيع غرامة على الوحدة التي تخالف ذلك.

تستقبل مواقع شارع 306 المواطنين بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساء  طوال أيام الأسبوع، بطاقة 50% من سعة كل موقع

ومشروع شارع 306، يأتي لتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدي للاقتصاد الموازي، ويهدف إلى دعم ريادة الأعمال عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم تجمعا لوحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية، كما يوفر المشروع أماكن آمنه لتنزه الشباب والعائلات، ليحصلوا فيه على الخدمات التي يريدونها، وتقدم فيها الأطعمة وفق الاشتراطات الصحية.

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صندوق تحيا مصر عيد الفطر الاحتفالات شارع 306 مصر

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