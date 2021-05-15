في اليوم العالمي للتمريض.. «صحة الغربية» تحتفل بـ«أبطال الرسالة الإنسانية»

شهد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، احتفالية مديرية الشئون الصحية باليوم العالمي للجيش الأبيض، بحضور بعض من مشرفات التمريض بالمستشفيات، تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض، في جو من السعادة والبهجة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم.

واستهل وكيل وزارة الصحة الاحتفال بتهنئة جميع الحاضرين، وكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، مشيدًا بالدور البطولي للجيش الأبيض بهيئة التمريض، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير والتحية والإعزاز، لأبطال الرسالة الإنسانية النبيلة، التي يؤدونها بتفاني وإخلاص، والذين ضربوا الأمثلة العظيمة في العمل الدؤوب وتقدمهم الصفوف الأولي بشجاعة وإيثار لا مثيل له، فهم خطوط الدفاع القتالية بالجيش الأبيض المناضل، أمام المعارك الضارية خاصة في ظل الوضع الراهن، التي تمر به البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، مقدرين عملهم البطولي وجهودهم المخلصة والمستمرة، للحفاظ على صحة وسلامة المرضي والمواطنين بالمحافظة .

كما قدم وكيل الوزارة تحية شكر وتقدير وإعزاز لأسر شهداء الوطن من الجيش الأبيض العظيم الذين ضحوا بأنفسهم لخدمة مواطني محافظة الغربية.

ووجه مديرو المستشفيات والإدارات الصحية بتكريم الفريق الطبي من هيئة التمريض تقديرًا لدورهم وجهودهم المخلصة المبذولة خلال الفترة السابقة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربية.

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