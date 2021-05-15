السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الكويت: لن ندخر جهدًا فى مساعدة فلسطين

رئيس وزراء الكويت
رئيس وزراء الكويت

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح،  أن بلاده لم ولن تدخر جهدا في مساعدة فلسطين بكل ما تستطيع تقديمه.
 وقال «الصباح» خلال زيارة إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية اليوم، إن دور الكويت "ليس سياسيا فقط بتكثيف الجهود والاتصالات لنصرة الأشقاء في فلسطين، بل ببذل كل ما تستطيع تقديمه لتخفيف الأعباء عنهم ونحن على أتم الاستعداد لذلك ولن ندخر أي جهد".

وأضاف: "نستغرب صمت مجلس الأمن الذي يفترض أن يكون له دور في حماية إخواننا الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن الجهود ما زالت متواصلة عبر الاتصالات واللقاءات، وهذه رسالة واضحة لمجلس الأمن ليتحمل مسئولياته للحفاظ على أرواح الأشقاء في فلسطين. 
وتابع رئيس وزراء الكويت قائلا: "للأسف وخلال عطلة عيد الفطر نشاهد ما يحصل لإخواننا في فلسطين وما يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال من مجازر، ونحن نشاهد أحياء تعرضت للقصف ونرى أطفالًا ونساء ومدنيين تحت الأنقاض، ونشاهد للأسف قوات الاحتلال سائرة في غيّها لا تلتفت إلى المجتمع الدولي، ومن مسئولياتنا في الكويت أن نتحرك مع أشقائنا وأصدقائنا عبر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والتواصل مع الدول المؤثرة".

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