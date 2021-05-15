وزيرة خارجية السودان تبحث مع نظيرتها بالجنوب التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية

التقت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، اليوم، بجوبا في طريق عودتها من أوغندا، ببياترس خميس واني وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان بجانب دينق داو نائب الوزيرة.

وبحث اللقاء حسب بيان لوزارة الخارجية السودانية القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون والتنسيق بين السودان وجنوب السودان في القضايا الاقليمية والدولية، وتفعيل الآليات المشتركة للتعاون بما يحقق مصالح البلدين.

وجرى اللقاء في اجواء ودّية تميزت بحرارة الصداقة، تم خلالها تبادل الأمنيات بمناسبة العيد ان ينعم على البلدين بالاستقرار والسلام والتنمية، والتعبير عن الحزن العميق عن الأحداث المؤسفة في ذكرى الاعتصام وذلك وفق البيان.

السودان ينسق مع واشنطن بشأن سد النهضة

والتقت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها السبت الماصي، بجيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي.

وبحث اللقاء التوجهات الاستراتيجية للسودان في المنطقة وملف سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا وسبل الحد من التوتر في منطقة القرن الأفريقي.

ورحبت الوزيرة بالمبعوث الأمريكي وقدمت شرحاً مفصلاً عن موقف السودان من المفاوضات الثلاثية سيما الجولة الاخيرة التي عقدت شهر أبريل الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت أن السودان يتطلع إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يربح فيه كل الاطراف قبل الشروع في الملء الثاني. كما استعرضت الوزيرة رؤية السودان في إشراك المجتمع الدولي تحت قيادة الإتحاد الافريقي للمفاوضات وهذا لإنعدام الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.

ومن جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم الولايات المتحدة للسودان لريادة دور فعال في إرساء السلام والاستقرار في منطقة القرن الافريقي. هذا وقد أبدى السيد جيفري تفهماً عميقاً لموقف السودان، وأكد أهمية قيادة المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الافريقي بإشراك المجتمع الدولي وتحسين الآلية التفاوضية على أن ترتكز على الفعالية والنتائج.