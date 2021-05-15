كارثة جديدة فى ووهان الصينية منشأ كورونا (فيديو)

لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 400 آخرون بجروح، في مدينتي ووهان وسوتشو وسط وشرق الصين.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم أن رياحًا تجاوزت سرعتها 100 كم في الساعة ضربت مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد.

فيما أكد الباحث السياسي، نادر رونج، أن فرق الإنقاذ نقلت السكان في كل من مدينتي ووهان وسوتشو وسط وشرق الصين؛ لتجنب وقوع ضحايا أكثر وإلحاق خسائر مادية في الممتلكات.



وقال رونج، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الآن"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إنه تتم محاولة لتوليد الكهرباء التي تسبب الإعصارين في انقطاعها، مضيفًا أن ضحايا الإعصارين حتى الآن 12 قتيلًا ومئات المصابين.

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