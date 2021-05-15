«أسوان الجامعي» يستقبل قيادات المجتمع المدني (صور)

استقبل مستشفي أسوان الجامعي، في اليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك، قيادات المجتمع المدني وممثلي رجال الدين الإسلامي، من وزارة الأوقاف ورجال الدين المسيحي من الكنسية، لزيارة مرضي المستشفي الجامعي وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشهد اللقاء حوار مجتمعي حول المستشفيات الجامعية بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بأسوان، والدكتور مصطفي آدم الطيري وكيل كلية الطب لشؤن التعليم والطلاب، وما تقوم به المستشفى الجامعي من خدمات طبية لأهالي أسوان وأهالي محافظات جنوب الصعيد.

وأبدي قيادات المجتمع المدني دعمهم المعنوي الكامل لإدارة المستشفي الجامعي بأسوان.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، إنه جاري التطوير الشامل بالمستشفي الجامعي بأسوان، بإضافة حوالى 300 سرير، وذلك بإضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى، والتي تم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة والذي يتكون من 5 طوابق وسيتم افتتاحه قريبا.

وأشار الدهشوري، إلى أنه جاري إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ الذي يتكون من بدروم و4 طوابق، ومطعم مركزي وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن المستشفي الجامعي يستقبل أكثر من حوالى 1400 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ يوميا، ويجري 2500 عملية جراحية متنوعة شهرياً، تصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سرير، وسيتم إضافة 75 % من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية.

وشملت الزيارة من قيادات المجتمع المدني قسم للغسيل الكلوى بطاقة 56 ماكينة تغطى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى خلال الفترة الحالية وتقديم كعك العيد وذلك لإدخال البهجة وفرحة العيد للمرضي المستشفى الجامعي بأسوان.

وأشادت قيادات المجتمع المدني، بمستوي الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفي للمرضي، ومدي حجم الإنشاءات التي ستضيف، كثيرا للمنظومة الطبية بجامعة أسوان.

received_908457956600545