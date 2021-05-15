رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بـ«الصحة» يتفقد مستشفيات الغربية

تفقدت لجنة من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أحمد البرعى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، اليوم السبت، جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية للوقوف على جاهزيتها ورفع درجة الطوارئ، تزامنا مع أجازة عيد الفطر المبارك، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة، من فيروس كورونا المستجد.



وشددت اللجنة على تفعيل لجان الأكسجين واللجنه العلمية ولجنة الوفيات والمرور على المرضى للوقوف على مشاكلهم وحلها وكذلك تذليل أى عقبات أو مشاكل على رأس المرور.

كما أثني البرعي، على مديرين المستشفيات على المجهود المبذول مع انتظار المزيد من بذل الجهد وتنفيذ توصيات اللجنة.

تأتي هذة الزيارة بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المستشفيات وتذليل العقبات وتوفير رعاية طبية للمواطنين.

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