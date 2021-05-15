«التعليم» تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة أول يونيو المقبل

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة ستقون بإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة أول يونيو المقبل.

أضافت المصادر، لـ"الدستور" أن إعلان أرقام الجلوس بعد الانتهاء من مراجعة الاستمارات الإلكترونية الخاصة بتقديم الطلاب للتقدم للامتحانات، ومعرفة عدد الطلاب في كل شعبه من الشعب الثلاثة.

من المقرر أن تعقد وزارة التعليم الامتحانات التجريبية الإلكترونية الثانية لطلاب الثانوية العامة المقرر لها مايو الجاري عقب إجازة عيد الفطر، وشددت الوزارة على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

وأكد وزير التعليم أن الامتحانات التجريبية الثانية في شهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة، لافتًا إلى أن امتحانات مايو تهدف لاختبار الشبكات وإطلاع الطلاب على نوعية الأسئلة، مشددًا على أن الاختبارات استرشادية، مضيفًا أن التجربة الاخيرة في شهر يونيو ستكون محاكاة حقيقة.

أوضح الوزير أن الامتحان الثانى التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون فى شهر مايو المقبل ينطلق أيام 23 و25 و27 مايو، قائلاً: "سنحاول تقليل التجمعات وهو عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهى قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة ونجرب أسئلة حقيقة ونجرب أيضا الشبكات والطالب يطلع على نوعية الأسئلة، وأن الامتحان فى مايو هو استرشادى .

وأضاف "أن الامتحانات تعقد على التابلت، وأن امتحان يونيو التجريبى أكثر شبها من الامتحان الحقيقى الذى يعقبه فى شهر يوليو 2021، الرسمى للثانوية العامة، وأن الامتحان التجريبى فى يوليو سيتم وضع جدول على مدارس 5 أيام والفكرة أنه لا يكون امتحان بدرجات وهذا الامتحان سيكون بوقت الامتحان الأصلى وعدد أسئلة الاختبار الأصلى، وأن الامتحان فى يونيو يعتبر محاكاة حقيقة والمفروض نسبة نجاحه 100%".

وتابع الوزير أن “امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى أوائل شهر يوليو المقبل، ونحاول تكملة هذا العام الدراسى لتحقيق حلمهم فى دخول الجامعة خاصة في ظل جائحة كورونا”، موضحًا أن "الامتحانات مهمة والناس تكون قلقة خاصة أن التجربة بها جانب من استخدام التقنيات، وقلق بشأن غش أو تسريب ولكن الوزارة سوف تتعامل مع كل هذه الأمور".