السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

«25 مليون أسرة».. «كورونا» غيّر احتياجات المصريين (إنفوجراف)

السكان
السكان

دراسة جديدة أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت مدى تأثر الأسر المصرية بجائحة كورونا، خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت سببًا رئيسيًا في تغيير احتياجاتهم، وإنفاقهم على السلع الغذائية وغيرها من احتياجات أخرى.

شملت الدراسة التي أعدها المركز، تقريرًا شاملًا عن نمط استهلاك وإنفاق الأسر على السلع، بداية من وقت حدوث أزمة كورونا، وصولًا لـ 20 سبتمبر 2020، وكانت أبرز المنتجات التي شهدت ارتفاعًا واضحًا في استهلاكها، المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من المرض، والتي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، لتجنب مخاطر انتقال العدوى.

فقد جاءت نسبة إنفاق الأسر على شراء المطهرات والمنظفات والقفازات والكمامات الطبية، في مقدمة السلع الأكثر استهلاكًا، حرصًا من المواطنين على توفير جميع الأدوات الطبية اللازمة للوقاية، لتجنب تعرضهم للخطر في أي وقت، بجانب الإقبال على السلع الغذائية مثل الأرز، القمح، الدقيق، المكرونة، زيت الطعام، السكر، البقوليات.
 

أما السلع التي انخفض استهلاكها، كانت اللحوم، والطيور، والأسماك، والفاكهة، وتبين أيضًا من خلال تقارير الجهاز، أن نسبة استهلاك المواطنين للمواصلات العامة تأثرت بشكل كبير في الفترة الماضية، مقارنة بالأعوام السابقة، التي لم تشهد الجائحة، لتكن جائحة كورونا هي المحور الأساسي لحياة المواطنين في الأزمة التي تشهدها جميع دول العالم حاليًا. 

ففي الإنفوجراف التالي، نوضح آخر الإحصائيات التي وصل إليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن عدد الأسر في مصر، والتي بلغت 25.1 مليون أسرة، وفقًا لأرقام وبيانات عام 2021، منهم 55.4 % في الريف (13.9 مليون أسرة)، مقابل 46.6 % من إجمالي عدد الأسر في الحضر (11.2 مليون أسرة).

وتبين أيضًا أن 33.7 %  من الأفراد في الفئة العمرية (أقل من 15سنة)، و25.5 %  من الأفراد في فئة الشباب (15- 29 سنة)، و35.9 %  من الأفراد في سن العمل (30- 64 سنة)، واقلهم بنسبة 4.9 % كبار السن (65 سنة فأكثر).

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الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة سكان أسر مصرية كورونا احتياجات السكان

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