السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آلاف المحتجين فى لندن ومدريد ينظمون مسيرات دعمًا للفلسطينيين

احتجاج
احتجاج

نظم آلاف المحتجين في العاصمتين البريطانية لندن والإسبانية مدريد، مسيرة دعمًا للفلسطينيين الذين تشهد بلادهم أسوأ عدوان منذ سنوات.
 وذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم أن عدة آلاف من المحتجين في لندن - يحملون لافتات مكتوبا عليها (أوقفوا قصف غزة)، ويهتفون بعبارة (فلسطين حرة) - تجمعوا عند ما يعرف بـ "قوس الرخام" بالقرب من منتزه "هايد بارك" لتنظيم مسيرة متجهة إلى السفارة الإسرائيلية هناك.
 

وفي العاصمة الإسبانية نظم نحو 2500 شخص - العديد منهم من الشباب ملفوفين بالأعلام الفلسطينية - مسيرة إلى ساحة "بويرتا ديل سول" العامة بوسط المدينة، وهتفوا بعبارة "ليست حربًا، بل إبادة جماعية".

وقالت أميرة الشيخ، محتجة من أصل فلسطيني في مدريد (تبلغ من العمر 37 عامًا) "إنهم يذبحوننا.. نحن في وضع تستمر فيه النكبة في منتصف القرن الـ 21".

أما المحتجة إخلاص أبووسيان (تبلغ من العمر 25 عامًا) فتعمل ممرضة بالمدينة ذاتها ومن أصل مغربي، قالت "نرغب في مطالبة إسبانيا، والسلطات الأوروبية بعدم التعاون مع إسرائيل، لأنه بصمتهم فإنهم يتعاونون".

وتأتي المسيرات وسط أسوأ أعمال عنف إسرائيلية منذ حرب غزة عام 2014، كما يعد اليوم الذكرى الـ 73 للنكبة.
 

وكان القصف الإسرائيلي بدأ - يوم الإثنين الماضي - وكانت هناك تحركات دامية من الشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى بالقدس، بالإضافة إلى شن حملة قمع على الاحتجاجات ضد الطرد المخطط له من إسرائيل للفلسطينيين من ديارهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

فلسطين إسرائيل المغرب احتجاجات القوات المسلحة حرب تنظيم

الأكثر قراءة

مصدر أمني: تتر «الاختيار 2» يلخص عقيدة ضابط الشرطة المصري

«خلال تحور كورونا».. كيف يقضي المصريون عيدهم في الهند؟

مصر والسعودية ترفضان المُمارسات التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

عمال «دليفري» يهشمون جمجمة شاب بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ماليزيا: الھجوم الإسرائیلي على فلسطین انتهاك للقانون الدولي

صفارات الانذار تدوى فى تل ابيب..وصواريخ أطلقت من عزة بإتجاه إسرائيل

ماليزيا: نقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني ونتضامن معه