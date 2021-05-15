«التجمع الفلسطيني» يشكر الدولة المصرية على موقفها الداعم لقضيتهم

تقدم التجمع الفلسطيني بالشكر للدولة المصرية على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال عبدالله أبو عاذرة، المفوض العام للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، مصر، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية تعطي رسالة بأن الدولة وشعبها لن تفك ارتباطها بالقضية الفلسطينية طالما بقيت القضية .

وأكد المفوض العام للتجمع، نيابة عن محمد شريم، الأمين العام، أن مصر تتحرك بكامل ثقلها لنصرة الفلسطينيين ولن تغض نظرها عن أي اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، فالحدث جلل والمصاب خطير، والمعركة واجبة.

وشدد أبو عاذرة، على ضرورة الوقوف يد واحدة حتي زوال الغم، لعلها تكون البداية لمرحلة أفضل لإصدار القرارات، مقدما التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة في مصر على كل خطوة اتخذوا من أجل دعم القدس وفلسطين الأبية.

وتمنى المفوض العام للتجمع، لجميع المصابين بالشفاء العاجل والرحمة والمغفرة للشهداء الذين فقدوا أرواحهم جراء الإعتداء الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

وكانت مصر قد أعلنت فتح معبر رفح لنقل المصابين الفلسطينيين إلى الجانب المصري عقب رفض إسرائيل مفاوضات الصلح وطالبت مصر بإغلاق معبر رفح وإلا تربصت لسيارات الإسعاف الفلسطينية.

وكان رد مصر باعتبار سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني التي تنقل المصابين من غزة إلى مصر بأنها سيارات عسكرية تابعة له وأن أي تعرض لها هو بمثابة تعرض مباشر للجيش المصري يستوجب الرد .