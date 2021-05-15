السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنيا» تكرم فرق التمريض بمستشفيات العزل

تكريم أطقم التمريض
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا

كرمت مديرية الصحة بالمنيا هيئات التمريض بمستشفيات عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بجميع مراكز المحافظة، تزامنا مع الاحتفال بيوم التمريض العالمي، تقديرا للجهد المبذول في ظل الظروف الراهنة لإدارة الأزمة.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تكريم جميع الممرضين والممرضات على مستوى مستشفيات العزل بجميع المراكز، على دفعات للالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم تكريم الطواقم التمريضية في مستشفيات عزل ملوي وصدر المنيا، كما تم تكريم الطواقم التمريضية بمستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى بنى مزار المركزي ومستشفى مغاغة ومستشفى صدر بنى مزار.

ونقل "النادي"، رسالة شكر وتقدير وتحية من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للفرق الطبية والتمريض، بمديرية الصحة في إدارة الازمة منذ بداية ظهور فيروس كورونا، متمنياً لهم التوفيق في المرور بالوطن من هذه الأزمة.

 

تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
تكريم أطقم التمريض بمستشفيات العزل بالمنيا
المنيا تكرم مديرية الصحة أطقم التمريض العزل

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