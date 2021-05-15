ننشر قيمة طوابع التأمين الصحي للطلاب الجدد في مدارس الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، السبت، البطاقة الصحية المطلوبة بملف التقديم لطلاب المدارس الجدد وقيمة طوابع التأمين الصحي للعام الدراسي 2021/2022، على أن يتم دفع قيمة الطوابع حسب عمر الطفل بالنسبة لرياض الأطفال المرحلتين كي جي ١ وكي جي ٢ والصف الأول الابتدائى والتي جاءت كالتالي:

مواليد ٢٠١٦ فئة الطابع 8 جنيهات

مواليد ٢٠١٧ فئة الطابع ١٢ جنيه

مواليد ٢٠١٨ فئة الطابع ١٢ جنيه

مواليد ٢٠١٩ فئة الطابع ١٢ جنيه

مواليد ٢٠٢٠ فئة الطابع ١٢ جنيه

مواليد ٢٠٢١ فئة الطابع ١٢ جنيه

مواليد ٢٠٢٢ فئة الطابع ١٢ جنيه

ومن المقرر أن تفتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم أمام التلاميذ للالتحاق بالمدارس الحكومية والرسمية لغات عقب عيد الفطر، وتتيح الوزارة التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي إلكترونيًا من خلال موقعها على الإنترنت.

كما تتيح وزارة التعليم التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية للغات من خلال الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية، وحددت الوزارة أن يكون سن الطالب عند التقديم للصف الأول الابتدائي 6 سنوات في أول أكتوبر 2021.

وتعقد وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادات العامة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة في يونيو ويوليو المقبلين وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة في لجان مؤمنة بالمدارس على مستوى الجمهورية؛ حفاظًا علي الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من تفشي فيروس كورونا.