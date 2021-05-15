السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحفيين العرب: العدوان الإسرائيلى تسبب فى نزوح 10 آلاف فلسطينى من غزة

قصف غزة
قصف غزة

طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المنظمات الدولية والإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الأعمال التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تسببت في استشهاد المئات ونزوح أكثر من 10 آلاف فلسطيني من غزة.
 

وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة بلا هوادة، الأمر الذي نتج عنه استشهاد 132 شهيدا في قطاع غزة وحوالي 15 شهيدا في الضفة العربية، بينما وصل عدد الجرحى إلى حوالى 900 فرد من الفلسطينيين.
 

وجدد الاتحاد في بيان له اليوم إدانته بكل قوة للهجمات التي وصفها بأنها لم يسبق لها مثيل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشريف والمسجد الأقصى وقطاع غزة، قائلا إن هذه الهجمات البربرية التي تشنها قوات الاحتلال لم تقتصر على الشهداء من الرجال فقط بل وصلت اعتداءاتها إلى النساء والأطفال، ونتج عنها قتل عدد كبير من النساء والأطفال.


وأكد الاتحاد إدانته الدامغة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن اعتداءات بربرية لم يسبق لها مثيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل الذي تعرض للهجمات المستمرة من جانب الطيران الإسرائيلي وقوات الاحتلال المجرمة التي ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وقد اقتحم مستوطنون، حي الشيخ جراح، اليوم السبت، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مرددين هتافات ضد السكان الأصليين المقدسيين للحي.


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عشرات المستوطنين اقتحموا الحي بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وشرعوا في أعمال عربدة وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة؛ ما يشكل خطرًا على حياة المقدسيين.
 

وفي السياق، قامت مجموعة من المستوطنين بالعربدة قرب المدخل الرئيسي لحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، حيث حاولوا الاعتداء على عدد من السيارات المارة من الحي.
 

وأضافت "وفا" أن هناك تخوفات من إطلاق النار على المارين من الطريق الرابط بين ضاحية البريد وبيت حنينا جراء تجمع المستوطنين.

فلسطين إسرائيل الشهداء حقوق الانسان قطاع غزة

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