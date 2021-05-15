ضبط 3 أطفال ألقوا «كركديه» على أجنبى الجنسية فى المعادى

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن إلقاء 3 أطفال يستقلون دراجة نارية "مشروب كركديه" تجاه أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" أثناء تواجده بأحد المحال بمنطقة المعادى.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة 3 أطفال مقيمين بدائرة قسمى شرطة "المعادى- دارالسلام".

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤهم حيث حضروا بصحبة والد أحدهم، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبسؤال المجنى عليه رفض اتخاذ أي إجراء قانونى، وأبدى رغبته فى الصلح والتراضى مع المشكو فى حقهم لكونهم أطفالًا، واعتذارهم وذويهم له.