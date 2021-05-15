السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أعلنت رفضها للانتهاكات الإسرائيلية

«المهندسين» تدعو المجتمع الدولى للوقوف خلف الشعب الفلسطينى الصامد

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

دعا المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية، رئيس مجموعة شمال إفريقيا، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لمؤازرة الشعب الفلسطيني جراء ما يحدث له من انتهاكات تخالف القوانين والأعراف الدولية.

وأصدرت نقابة المهندسين، بيانًا السبت، أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع المهندسين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني أجمع، جرّاء الحرب العدوانية والممارسات الإجرامية من سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، مُعربةً عن أن هذه الكارثة هزَّت وجدان المهندسين المصريين خاصة والشعب المصري عامة، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء من مهندسين ومن أفراد الشعب الفلسطيني، جرّاء العدوان الغاشم، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وناشدت نقابة المهندسين المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن تحمُّل مسئولياته والتدخل الفوري والحاسم لإنهاء هذه المأساة ووقف الحرب العدوانية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم وتوفير الحماية الكاملة للشعب بكل فئاته، وأهابت بالفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم بالتماسك والصمود أمام هذا العدوان السافر الغاشم.

ودمر جيش الاحتلال، السبت، برج الجلاء في غزة الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.
 

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل وسوّي بالأرض، إثر قصفه من قبل سلاح جو الاحتلال بـ6 صواريخ عبر طائرتين حربيتين، حسبما ذكرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.

أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال أصدر إبلاغًا مسبقًا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة. وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، كما تقدّم سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول السفير دياب اللوح بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية.

نقابة المهندسين تضامنها الكامل الفلسطينيين والشعب الفلسطينى جيش الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولى والمنظمات الاقليمية والدولية ومجلس الامن ووقف الحرب العدوانية

مواد متعلقة

«حماة الوطن» يشيد بالموقف المصري من الأحداث فى غزة وفتح معبر رفح

برلمانى: الدبلوماسية المصرية تقوم بجهود مضنية لمناصرة القضية الفلسطينية

برلمانية: مصر قدمت مبادرات وتشريعات قوية للمرأة والطفل والمسنين

برلماني: افتتاحات الرئيس بقناة السويس نقلة نوعية يشهدها المجرى الملاحي

برلماني: تصريحات السيسي تؤكد الالتزام بالثوابت المصرية في قضية «سد النهضة»

نائب بـ«الشيوخ» يدين انتهاكات الاحتلال بحق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

عضو بالشيوخ: حل أزمة تكليف الصيادلة تصحيح لقرار خاطئ

«المؤتمر» يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

الأكثر قراءة

الأطباء المتطوعون لعلاج مصابي غزة لـ«الدستور»: مصر أم الدنيا.. بالأفعال

مصدر أمني: تتر «الاختيار 2» يلخص عقيدة ضابط الشرطة المصري

د. محمد الباز يكتب: «فخ الفوضى».. كيف كشفت المخابرات العامة شبكة العنكبوت بهجمتها المرتدة؟

«قلق كورونا» ينتاب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية.. والتعليم: «متخافوش»

عهد جديد.. أهالى قرى «حياة كريمة»: السيسى أنقذ أطفالنا من الأمراض

مصر والسعودية ترفضان المُمارسات التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يمنح سكان برج الجلاء في غزة مهلة ساعة لإخلائه

إصابة 170 فلسطينيًا فى غزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تدمر برج الجلاء وسط غزة