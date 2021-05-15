«المهندسين» تدعو المجتمع الدولى للوقوف خلف الشعب الفلسطينى الصامد

أعلنت رفضها للانتهاكات الإسرائيلية

دعا المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية، رئيس مجموعة شمال إفريقيا، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لمؤازرة الشعب الفلسطيني جراء ما يحدث له من انتهاكات تخالف القوانين والأعراف الدولية.

وأصدرت نقابة المهندسين، بيانًا السبت، أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع المهندسين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني أجمع، جرّاء الحرب العدوانية والممارسات الإجرامية من سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، مُعربةً عن أن هذه الكارثة هزَّت وجدان المهندسين المصريين خاصة والشعب المصري عامة، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء من مهندسين ومن أفراد الشعب الفلسطيني، جرّاء العدوان الغاشم، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وناشدت نقابة المهندسين المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن تحمُّل مسئولياته والتدخل الفوري والحاسم لإنهاء هذه المأساة ووقف الحرب العدوانية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم وتوفير الحماية الكاملة للشعب بكل فئاته، وأهابت بالفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم بالتماسك والصمود أمام هذا العدوان السافر الغاشم.

ودمر جيش الاحتلال، السبت، برج الجلاء في غزة الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.



وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل وسوّي بالأرض، إثر قصفه من قبل سلاح جو الاحتلال بـ6 صواريخ عبر طائرتين حربيتين، حسبما ذكرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.

أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال أصدر إبلاغًا مسبقًا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة. وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، كما تقدّم سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول السفير دياب اللوح بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية.