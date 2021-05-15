«تركته خطيبته».. شاب يحاول الانتحار بالفيوم

أقدم شاب على الانتحار شنقًا في غرفته بمنطقة منشية البكري بمدينة الفيوم، بعد ترك خطيبته له.

تلقى مرفق الإسعاف بلاغا بمحاولة شاب الانتحار شنقًا في غرفته بمنطقة منشية البكري، حيث تم إنقاذ الشاب وإبلاغ النجدة والإسعاف، حيث تم نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

وتبين من التحقيقات بعد وصول فريق من قسم شرطة الفيوم ثان، أن الشاب يدعي مصطفى ن ع -23 عامًا، وأنّه قام بربط حبل في سقف غرفته ليتخلص من حياته بالانتحار شنقًا، إلا أنّ أسرته تمكنت من إنقاذه، لمروره بأزمة نفسية بسبب ترك خطيبته له يوم العيد، وإعطائها عيدية بسيطة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.