السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«بشرة خيرة».. توقعات الأبراج للاعبي الأهلي أمام صن داونز

الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز

ساعات قليلة ويلتقي الأهلي بنظيره الجنوب إفريقي صن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بمعركة الحفاظ علي اللقب الأفريقي وتحقيق النجمة العاشرة.

ويسعى النادي الأهلي للفوز بمباراة الذهاب على ملعبه اليوم، لتقليل الضغط بمباراة الإياب بجنوب أفريقيا.

وبعيدًا عن فنيات المباراة، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحال لاعبي النادي الأهلي، وفقًا لرؤية خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، نرصدها لكم في السطور التالية.
والتر بواليا
أكدت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، أن مواليد برج الثور يمرون بحالة جيدة علي الصعيد المهني، الأمر الذي يجعلة موفق في مباراة الليلة.
مروان محسن

كانت توقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى لمواليد برج الحوت الذى ينتمى إليه اللاعب مروان محسن، مبشرة، حيث توقعت مزيد من النجاحات على المستوى المهني والعاطفي.
عمرو السولية

توقعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي لمواليد برج الحمل الذى ينتمى إليه عمرو السولية نجم وسط الملعب للنادي الأهلي، ببعض التعثرات على الصعيد المهني محذرة من العصبية الزائدة.

محمد مجدي أفشة

يعتبر أيقونة لجماهير النادي الأهلي حاصة في المباريات الكبرى، وينتمي لبرج القوس الذي سيحالفه الحظ بشكل واضح خلال هذه الفترة، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

الاهلى أفريقيا النادي الأهلي مروان محسن جنوب أفريقيا برج الثور صلاح محسن صن داونز جاكلين عقيقي

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