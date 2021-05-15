طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر برج الجلاء وسط غزة

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت برج الجلاء وسط مدينة غزة.



وأفاد تليفزيون فلسطين بأن طائرات الاحتلال استهدفت - بسبعة صواريخ - البرج المكون من 12 طابقاً، ويضم العديد من مقرات وسائل الإعلام العالمية والعيادات والمراكز الطبية والشقق السكنية؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض.



وفي السياق، أصيب سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال، إحداها خطيرة خلال مواجهات في قصرة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن سبعة فلسطينيين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات على الجهة الشرقية لبلدة قصرة، مضيفا أن إحدى هذه الإصابات وصفت بالخطيرة، وجرى نقل الإصابات للمشافي.



كما أكد دغلس أن مستوطنين أحرقوا أربعة "بركسات" وما زالت المواجهات مستمره.

