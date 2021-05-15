«شاومينج» يظهر مبكرًا قبل امتحانات الثانوية وأولياء أمور يطالبون بالتصدي

مصادر بالتعليم: عقوبات مشددة في انتظار «الغشاشين»

بدأت مجموعات شاومينج فى الانتشار عبر تطبيق تليجرام، بالتزامن مع استعداد وزارة التعليم لامتحانات الشهادة الثانوية المقرر انعقادها فى 4 يوليو المقبل والتى تتم للمرة الأولى بشكل إلكترونى عن طريق التابلت.

كتب موقع تحت اسم «شاومينج الرسمي» عبر تليجرام رسالة لطلاب الثانوية العامة قال فيها:«بدأنا فى حجز الامتحانات لمَن يرغب فى التسريب وهذا مجانًا دون مقابل وده هيكون فى جروب سري آخره 500 طالب».

وبدأ أولياء الأمور والمعلمين فى تداول الرسالة والجروب، مطالبين وزارة التعليم بالتصدى لهذه الصفحات وغيرها من الآن.

وبالرجوع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت مصادر بالوزارة أن هناك عقوبات صارمة للغش هذا العام، مشيرة إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي سيعلن قريبًا عن آليات امتحانات الثانوية العامة وعقوبات الغش داخل اللجان، مضيفة أن الامتحانات مؤمّنة ولا توجد أى فرصة للتسريب هذا العام.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية فى المدارس بلجان مؤمنة يستخدم فيها الطالب التابلت، على أن يستعين الطالب أثناء الامتحان بالكتاب والمصادر والمراجع المتوفر والموجودة على الأجهزة اللوحية لدى الطلاب، موضحة أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات 4 يوليو المقبل.

وشددت وزارة التعليم على أن النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو ‏دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالى إلكترونيًا على التابلت داخل لجان ‏بالمدارس، ومن المقرر أن تقيس أسئلة الامتحانات، وفق نظام التقييم الجديد، نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن ‏الحفظ.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام ستعقد إلكترونيًا على التابلت، مؤكدة أنه لا مجال لحدوث أى أعطال فى نظام الامتحانات الإلكترونية حيث تتخذ الوزارة كافة الضوابط والإجراءات التى تمكن كل طالب لديه تابلت من أداء الاختبار بشكل جيد دون أى مشكلات تقنية أو فنية.